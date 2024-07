Furti a raffica nelle auto in sosta, in carcere i due responsabili

Arrestati due soggetti italiani responsabili di diversi furti e tentati furti nelle auto durante il mese di gennaio. I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal gip del tribunale di Vicenza.

L’indagine ha avuto inizio nei primi giorni dell’anno quando, nel parcheggio del centro Commerciale “Le Piramidi” a Torri di Quartesolo, veniva registrata una serie di tentati furti e furti su autovetture parcheggiate. I due indagati, dopo aver osservato il parcheggio e individuato le autovetture da “colpire”, si affiancavano con la loro auto a quella da depredare così da farsi scudo e “lavorare” in posizione nascosta. Infrangevano un vetro laterale delle autovetture e dopo averne aperto la porta asportavano borse, borselli, cellulari e quant’altro rinvenivano all’interno dell’abitacolo. La modalità era sempre la stessa per ogni furto o tentato furto. In tutto le vittime accertate di tali reati sono sei. In qualche caso il valore del maltolto è stato ingente in quanto nell’autovettura erano custoditi anche oggetti di valore.

Le indagini avviate, sia attraverso l’esplorazione delle telecamere di vigilanza installate sul parcheggio che con l’acquisizione di testimonianze dirette di persone che avevano assistito ai vari reati, hanno consentito una ricerca minuziosa e approfondita finalizzata alla individuazione dell’autovettura utilizzata per la commissione dei furti e di conseguenza anche l’identificazione dei due soggetti utilizzatori del mezzo. Il gip, a seguito delle indagini svolte, in data 11 Luglio ha emesso ordinanza di misura cautelare in carcere a carico di F.L., trentaquattrenne residente a San Bonifacio (VR), già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia anche specifici, e di misura cautelare degli arresti domiciliari per C.M., trentaquattrenne residente a Cornedo Vicentino, anch’egli già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia anche specifici. Entrambe le misure sono state eseguite nel pomeriggio di giovedì nelle province di Verona e Vicenza.