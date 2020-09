Anziani derubati di preziosi e denaro, tre furti in serie: è caccia ai malviventi

I carabinieri delle stazioni di Camisano Vicentino e Noventa Vicentina stanno svolgendo indagini, in relazione a tre episodi di furti aggravati con destrezza e con strappo avvenuti nella mattinata di giovedì nei comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco e Noventa Vicentina le cui vittime sono state altrettante persone anziane.

A Camisano Vicentino una 76enne residente in paese, stava facendo rientro a casa in bicicletta quando è stata avvicinata da un’auto dalla quale scendeva una donna, che dopo averla avvicinata con il pretesto di un’informazione, per ringraziarla l’abbracciava strappandole dal collo la collana in oro giallo, del valore quantificato di 200 euro, dileguandosi a bordo dell’utilitaria condotta da un complice.

A Grisignano di Zocco due individui presentatisi nell'abitazione di un 88enne riferendo che dovevano consegnargli una cassetta di frutta, a loro dire acquistata in precedenza dalla moglie dell’anziano, sono riusciti ad intrufolarsi in casa e dopo aver distratto l'anziano gli hanno rubato il portafoglio contenente 200 euro, che era stato lasciato incustodito sopra ad un mobile.

Infine, a Noventa Vicentina, una 80enne del paese stava facendo rientro a casa quando è stata avvicinata da una donna che, anche in questa circostanza, dopo averle chiesto un’ informazione nell’abbracciarla le ha strappato dal collo una collanina in oro giallo, dileguandosi a bordo di un’ autovettura condotta da una complice.