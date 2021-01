Ex atleti di lotta sorpresi a rubare: intercettati dalla polizia e denunciati per furto aggravato

Intorno alle 20 di domenica, alcuni residenti hanno allertato la polizia dopo aver notato due individui intenti a rubare.

In pochi minuti le Volanti sono arrivate in via Giovanni da Pedemuro ma i due malviventi si erano già allontanati, lanciandosi dal primo piano di una delle abitazioni trafugate. Gli agenti si sono messi alla caccia dei due e con estrema rapidità, li hanno intercettati in via Meschinelli, seduti su una panchina, nel tentativo di passare inosservati.

Le descrizioni, però, coincidevano ed entrambi, messi alle strette, hanno ammesso le loro responsabilità.

I due, ex atleti della disciplina della lotta indiana, 32 e 33 anni, avevano con sé una bottiglia di whisky sottratta proprio dal garage di una delle vittime. Nella fuga, hanno poi abbandonato una bici di valore che un altro proprietario, subito contattato, riconosceva come propria.

Condotti negli uffici di Viale Mazzini, entrambi gli stranieri sono stati denunciati per tentato furto aggravato.