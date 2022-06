Furti in abitazione, denunciato ladro seriale

Valdagno, nel periodo di aprile/maggio, ha patito il verificarsi di una serie di furti in abitazione, e i carabinieri, a seguito delle indagini sui reati che hanno riguardato contrada Zordani, via Palazzina e via Soldatei di Valdagno, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 22 anni. Il giovane risulta coinvolto nei fatti che hanno interessato la “città della lana” ed ha dei precedenti per reati simili commessi nel 2021.

I militari hanno inoltre indagato sui furti che hanno invece interessato le zone di Brogliano e Cornedo, predisponendo servizi straordinari di controllo del territorio da una settimana nei comuni interessati da colpi in abitazione, nel corso dei quali sono stati asportati valori in denaro. Sono state predisposte infatti specifiche pattuglie dedicate per la vigilanza.