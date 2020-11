Furti in abitazione e su auto: tre in manette

L’attività investigativa era partita circa un mese fa da alcuni furti consumati e tentati in abitazione nel comune di Marostica. Da uno spunto investigativo, nato nelle prime fasi delle indagini, i carabinieri sono arrivati a pedinare alcuni soggetti che si trovavano a bordo di una Renault Clio. I militari, su auto di copertura, hanno seguito gli spostamenti dei sospettati, dal Bassanese ala provincia di Treviso, precisamente nel Comune di Loria, dirigendosi in una zona di aperta campagna.

Improvvisamente, i tre si sono fermati vicino ad una Audi Q3 e sotto l’osservazione dei carabinieri, hanno rotto il vetro della portiera lato guidatore, si sono intrufolati all’interno dell’abitacolo uscendone pochi secondi per poi allontanarsi a velocità sostenuta. Bottino, una borsa con all’interno medicinali molto costosi, documenti ed effetti personali.

I militari, nel frattempo, hanno iniziato nuovamente a seguirli, chiedendo l’appoggio di altre pattuglie. I tre malfattori, intanto, hanno raggiunto Castelcucco (Treviso) e percorse alcune strade in mezzo alle colline, si sono fermati su una strada bianca molto dissestata, nei pressi di due abitazioni. Si sono avvicinati ad una di esse e dopo aver suonato insistentemente al campanello dell’abitazione, hanno tentato di forzare una finestra senza riuscirvi, per poi avere la meglio sulla porta d’ingresso ed entrare in casa. Qui però hanno incontrato la proprietaria di casa che sentito lo scampanellio e dei rumori strani provenienti dalla finestra e dalla porta, stava per aprire la porta.

Dopo qualche secondo, il nomade entrato in casa è salito velocemente in auto dandosi poi alla fuga. A quel punto, i militari, ottenuto l’appoggio dei carabinieri forestali di Asolo-Montegrappa, sono riusciti a bloccare i fuggitivi dopo un inseguimento di circa due chilometri, coadiuvati anche dalla pattuglia dei carabinieri di Asolo. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti numerosi oggetti atti allo scasso, nonché uno spray al peperoncino ed una pinza per avvicinamento.

I tre soggetti, Michele Cari, 26enne nato a San Donà di Piave (Venezia), domiciliato Solagna, Mario Cari, 37enne nato Thiene e residente Solagna e Teresa Helt, nata Merano 33enne, residente Solagna sono stati arrestati per furto su autovettura e tentato furto in abitazione.