Furti in abitazione, ladro seriale in manette

Un 48enne cittadino italiano, S.G. le iniziali, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, residente a Bassano del Grappa, è stato arrestato dalla polizia in quanto ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione perpetrati nel comprensorio bassanese nei mesi di gennaio e febbraio di quest’anno

L’indagine è partita in relazione ad un intervento effettuato nello scorso mese di febbraio della locale Squadra Volante per furto in abitazione ed imbrattamento con bomboletta spray a Rossano Veneto. Nel corso della successiva attività investigativa, i poliziotti hanno potuto accertare che l’uomo era stato l’autore di altri furti in abitazione nel bassanese utilizzando sempre lo stesso modus operandi: effettuava in alcune abitazioni dei lavori di ristrutturazione edile e approfittando dell’assenza dei vicini, perpetrava i furti nelle loro abitazioni.