Continui furti in casa: il ladro era il vicino, entrava con il doppione delle chiavi

Una 43enne si è rivolta ai carabinieri esasperata da una situazione che sembrava surreale. Dal suo appartamento, all'interno di un condomio a Tezze sul Brenta, sistematicamente venivano sottratti vari generi alimentari, fra cui tonno, miele ed affettati vari, nonché un costume da mare ed il suo nuovo telecomando del cancello condominiale.

Una situazione che aveva portato la donna a pensare di recedere il contratto di locazione. Per quanto surreale fosse la vicenda, la povera vittima ha voluto precisare di non aver mai riscontrato forzature di alcun tipo agli infissi di casa; era assolutamente sicura di aver chiuso perfettamente a chiave la porta tutte le volte in cui usciva dalla sua nuova abitazione di Tezze sul Brenta.

Ancora prima di rivolgersi ai carabinieri, la donna aveva pensato di installare una telecamera nascosta nel suo appartamento per individuare l’intruso.

È bastato poco per capire che l’autore dei continui furti era il vicino di casa della donna, un 52enne condomino che abita al piano superiore, il quale, approfittando della momentanea assenza della nuova inquilina, entrava in casa di volta in volta e faceva man bassa di generi alimentari e non solo.

Alle prime ore odierne, i militari della stazione di Rosà hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del sospettato, che ha consentito il rinvenimento ed il sequestro delle chiavi e del telecomando. Prove inconfutabili, in particolar modo le chiavi utilizzate per introdursi furtivamente nell’appartamento della donna senza causare danni. I furti certamente attribuibili all’inquilino sono almeno tre.

Il 52enne è stato così denuncaito per furto aggravato e continuato in abitazione. Sono in corso ulteriori indagini volte ad accertare le modalità con cui l’intruso sia venuto in possesso delle chiavi della donna.