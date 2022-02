Furioso incendio in centro ad Asiago: fiamme sui tetti delle case

Un incendio ha interessato nella serata di mercoledì il centro storico di Asiago. La cittadina dell'Altopiano è stata invasa dal fumo proveniente dai tetti in fiamme di più case coinvolte. Molte le segnalazioni dei residenti sulle condizioni dell'aria descritta come "irrespirabile".

Massiccia anche la presenza dei vigili del fuoco, intervenuti a domare il rogo:11 mezzi e 28 operatori arrivati dalla città e dalla provincia.

Il rogo si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, nella centralissima Brigata Liguria. Le fiamme sarebbero partite da una canna fumaria e poi ci hanno attaccato il solaio di un'abitazione a 3 piani per poi estendersi al tetto e infine alle coperture delle case linitrofe. I residenti sono usciti autonomamente dalle loro case, non ci sarebbero feriti.

Pompieri al lavoro dalle 20:15.