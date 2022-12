Furgone in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco in tangenziale sud

Intorno alle 19 di giovedì, i Vigiili del fuoco sono intervenuti in tangenziale sud, a Vicenza, per un furgone avvolto dalle fiamme. L'autista è riuscito a scendere in tempo, il mezzo, carico di attrezzature per il montaggio di mobili, è andato distrutto.

Le cause dell'incendio, al vaglio della squadra intervenuta sul posto, sono di probabile origine elettromeccanica.