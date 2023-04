Carte false per ottenere il Reddito di cittadinanza: "furbetto" incastrato dalle Fiamme gialle

Un cittadino italiano è finito nei guai dopo una serie di controlli effettuati dalla Guardia di finanza in materia di Reddito di cittadinanza. Nello specifico, è emerso che per percepire il sussidio aveva presentato falsa documentazione e svuotato i conti in modo da risultare nulla tenente "dimenticandosi" però di avere un appartamento di proprietà in zona Mercato nuovo a Vicenza.

Gli accertamenti dei militari della Guardia di finanza hanno infatto accertato le irregolarità e su richiesta del sostituto procuratore hanno posto sotto sequestro l'appartamento in modo da consentire all’erario di recuperare la somma di 15.219,54 euro indebitamente percepiti.