Esami con telecamere nascoste o con sostituzione di persona, denunciati 17 “furbetti” della patente

Falsità e stratagemmi illegali utilizzati per conseguire la patente di guida. Gli operatori della Stradale berica da alcuni anni stanno perseguendo un fenomeno che si è molto diffuso, in particolare fra i cittadini di origine indiana, che è quello di tentare di superare l’esame con l’aiuto fraudolento di vari supporti tecnologici o di “incaricare” un altro concittadino più capace per sostituirsi illegalmente. Il controllo delle forze dell’ordine avviene nel luogo di consumazione di questi crimini, ovvero l’aula d’esame del locale Ufficio della Motorizzazione Civile.

Nel 2020 ben 19 persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per indebito utilizzo di strumentazione elettronica, al fine di ottenere informazioni da terze persone, durante la sessione teorica per il conseguimento della patente di guida e altri 2 per sostituzione di persona, uso di documenti falsi e false attestazioni sull’identità.

Mentre stanno arrivando anche le prime sentenze di condanna, per questo scorcio di 202, altri 17 “furbetti della patente”, tutti cittadini stranieri, sono stati scovati dagli agenti. Nel dettaglio, 8 pizzicati con telecamere, microfoni e trasmettitori nascosti al momento dell’esame teorico; 7 trovati alla guida utilizzando patenti false, o per averle presentate per la richiesta di conversione in patente di guida italiana; 2 segnalati per sostituzione di persona e varie falsità commesse in sede di istruttoria della richiesta d’iscrizione della pratica per il conseguimento della patente di guida, come il certificato medico o il documento d’identità.

La polstrada di Vicenza segnala inoltre altre operazioni effettuati nei primi sei mesi del 2021 che si riferiscono alla preoccupante attività fraudolenta messa in atto da cittadini stranieri per ottenere l’abilitazione alla guida. In particolare, una pattuglia di servizio durante un controllo sulla viabilità ordinaria, ha scoperto che la patente rumena presentata da un conducente di cittadinanza indiana era falsa. In un altro caso, a seguito di un controllo, un cittadino rumeno ha esibito un tagliando di revisione falso. Lo stesso uomo aveva denunciato pochi mesi pochi mesi lo smarrimento della patente di guida rumena, pur non avendola mai conseguita.