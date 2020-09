In cerca di funghi finisce nel dirupo: per recuperarlo arriva l'elicottero

C'è voluto l'elicottero per recuperare un fungaiolo caduto in un dirupo di Malga Piovernetta, nei pressi di Passo Coe. La zona si trova al confine lungo i rilievi che corrono tra la provincia di Trento e quella di Vicenza nel comprensorio di Tonezza. L'uomo, come scrive Trentoday.it in un servizio pubblicato nella mattinata di oggi 3 settembre, era partito con un amico di primo mattino per cercare funghi nei boschi e, come spesso succede in questi casi, la zona prescelta per la raccolta era particolarmente impervia, fatta di ripidi pendii e vegetazione fitta. L'uomo, si legge ancora sul quotidiano trentino, «avrebbe perso l'equilibrio» ed è scivolato per una decina di metri lungo il declivio. «Individuare il punto esatto in cui si trovava il fungaiolo non è stato facile» fanno sapere gli uomini del Soccorso alpino tridentino accorsi dopo l'incidente di stamani. Così come non è stato facile, una volta avvistato il ferito, recuperarlo. Il recupero anche grazie all'intervento dell'elicottero. Per precauzione l'uomo è stato trasportato in ospedale ed è sotto osservazione medica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LEGGI IL SERVIZIO DI TRENTODODAY.IT