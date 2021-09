Fungaiolo cade e ruzzola in una scarpata: muore 81enne

L'uomo, probabilmente a causa di un malore, dopo essere salito su un pendio è ruzzolato per una quindicina di metri finendo sulla strada. All'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare

Nel pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 15, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un cercatore di funghi caduto da una scarpata in prossimità di Contrada Bernardi, a Valli del Pasubio.

L'uomo, 81enne di Dueville, stava percorrendo con un amico una strada silvopastorale, quando salito lungo un pendio, probabilmente a causa di un malore, è ruzzolato per una quindicina di metri finendo sulla strada.

Dato l'allarme, il compagno aveva cercato di rianimarlo, così come il personale sanitario dell'ambulanza subentrato nelle manovre. Purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.