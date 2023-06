Mercoledì l'ultimo saluto a Giacomo Xotta, vittima di un incidente tutto da chiarire

Saranno celebrati mercoledì 7 giugno, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Priabona, i funerali di Giacomo Luigi Xotta, il 64enne elettrotecnico di Marano Vicentino, da poco in pensione, rimasto vittima dell’incidente stradale ancora tutto da chiarire accaduto nel pomeriggio di domenica 28 maggio in via degli Alpini, a Marano.

La procura berica, effettuati gli accertamenti, ha dato il nulla osta alla sepoltura e la famiglia ha così potuto fissare la data delle esequie, che saranno precedute dal rosario fissato per martedì 6 giugno alle 20. Saranno in tantissimi a prendere parte al funerale, dagli amici del Motoclub Priabona che aveva fondato, a tutte le persone che lo ricordano con affetto, la moglie Laura, i figli Enrico e Andrea, i fratelli Guido e Luisa e i parenti tutti. “

Tutta la tua vita è stata per noi un esempio di onestà e amore e tutto il bene che ci hai donato rimarrà nel nostro cuore” hanno scritto nell’epigrafe i suoi congiunti, che al funerale chiedono non fiori ma offerte per la Città della Speranza.

Giacomo Xotta è deceduto dopo essere finito rovinosamente fuori strada, in un terreno circostante, con la sua moto Honda CFR1000, mentre stava rincasando, da un’uscita con altri soci del suo motoclub, per festeggiare il compleanno del secondogenito, ma quella che all’inizio pareva una fuoriuscita autonoma, che si pensava potesse essere stata causata da un malore, in realtà si è rivelata tutt’altro.

Le indagini della Polizia locale dell’Alto Vicentino, infatti, hanno appurato che il motociclista sarebbe stato urtato in modo determinante da un’altra vettura e ne hanno anche individuato il conducente, un diciannovenne di Piovene Rocchette, che è indagato per omicidio stradale dal pm della Procura berica titolare del relativo procedimento penale, il dott. Luigi Salvadori. Il quale ha anche disposto il sequestro, oltre che della moto della vittima, dei due veicoli che risulterebbero coinvolti nel sinistro, la Lancia Y che guidava il giovane e una Citroen Saxo, e soprattutto ha ordinato l’autopsia sulla salma per accertare le cause del decesso.

L’esame autoptico, effettuato sabato 3 giugno, avrebbe escluso che Xotta abbia accusato un malore, la sua morte sarebbe legata esclusivamente ai gravi politraumi riportati in seguito all’incidente. Alle operazioni peritali ha partecipato, come consulente tecnico di parte, anche il medico legale dott.ssa Alessandra Rossi di Padova messa a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., attraverso il consulente personale Alessio Rossato con la collaborazione dell’avv. Davide Picco del Foro di Vicenza.