"Fumata" di gruppo in mezzo ai campi: segnalati 6 giovanissimi

Nel pomeriggio di martedì, verso le 16, un cittadino residente in zona, ha segnalato alla centrale operativa della polizia locale che un gruppo di giovani si era nascosto dietro alberi di alto fusto nell'area campestre adiacente via Martiri delle Foibe di Thiene.

Anche in relazione a recenti segnalazioni pervenute al sindaco di Thiene sul consumo in zona di stupefacenti, veniva inviata sul posto una pattuglia, che procedeva all'identificazione dei ragazzi, tutti maschi residenti nel thienese dai 17 ai 21 anni, tra i quali un solo minorenne. All'atto dell'estrazione dei documenti dalla tasca dei pantaloni, ad uno dei giovani è caduto un involucro contenente alcuni grammi di marijuana. A quel punto anche gli altri giovani hanno collaborato estraendo la sostanza stupefacente che detenevano per uso personale, circa 10 grammi complessivi di marijuana, oltre ai grinder utilizzati per la triturazione della stessa, estraendoli anche dai ciclomotori in loro possesso.

I ragazzi sono stati quindi segnalati alla prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti.