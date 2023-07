Fuma troppo e si sente male, i carabinieri trovano una serra di marijuana in casa: nei guai 40enne

Nel corso della serata di giovedì, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 40enne di Nove per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. L’attività di indagine era scaturita in seguito all’intervento effettuato dai militari presso l’abitazione del novese a causa del suo stato di forte agitazione derivante dall’assunzione di stupefacenti.

Pertanto, ritenendo piuttosto fondata la possibilità che l’uomo potesse detenere presso la propria abitazione dette sostanze illecite, i carabinieri rinvenivano grammi 72 di marijuana nonché una serra al cui interno erano presenti 13 piante di cannabis indica interrate nei rispettivi vasi in piena e rigogliosa fioritura, oltre a vario materiale atto alla coltivazione e produzione. Il giovane è stato così denunciato per il possesso e per la coltivazione della sostanza stupefacente.