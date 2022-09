Fuma crack nel sottopasso della stazione dei treni, fermato dalla polizia locale

Thiene, ore 17:30 di lunedì 19 settembre. Sulla base della segnalazione di un privato cittadino, una pattuglia della polizia locale nordest vicentino si recava presso la stazione ferroviaria al fine di controllare un individuo in atteggiamento sospetto nel sottopasso che collega i binari. Nella circostanza gli agenti rinvenivano la presenza di un 25enne intento ad assumere una dose di cocaina in cristalli (crack) con un cucchiaio di acciaio e una pipa in plastica con stagnola. Nella circostanza l'uomo consegnava anche un involucro contenente 12 grammi di hashish. Per quanto sopra il 25enne veniva segnalato alla prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.