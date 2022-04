Fulmine colpisce il pennone alzato nel campo scout, tragedia sfiorata: ferito un 18enne e un bambino di 7 anni

Un 18enne ferito a una mano e ricoverato in codice giallo al San Bortolo e un bambino di 7 anni con una leggera bruciatura alla mano. È il bilancio dell’incidente accaduto nel pomeriggio di sabato in un campo scout di Costabissara dove un fulmine si è abbattuto sul pennone issato dai ragazzi. Un’imprudenza che poteva avere conseguenze peggiori e che, fortunatamente, ha causato solo delle ferite non gravi ai due giovani.

L’incidente è capitato in via Baden Powell, a due passi dagli impianti sportivi. Gli scout, sfidando il temporale che si è abbattuto sul Vicentino, hanno deciso di issare la bandiera del gruppo, che ha attratto la scarica elettrica. A farne le spese, appunto, il 18enne e il bambino che in quel momento si trovavano proprio vicino all’asta. Sul posto sono intervenuti i pompieri e le forze dell’ordine.