Fugge dalla polizia con in tasca della cocaina, 33enne si getta da un muretto e finisce in ospedale

Nella giornata di venerdì, gli agenti delle volanti hanno individuato e denunciato in stato di libertà tale O.O.J., 33enne nigeriano pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

I poliziotti, dopo aver notato il soggetto in via Allende a Vicenza che, a bordo di una bicicletta, alla vista dell'auto di servizio si dava alla fuga, in breve tempo lo hanno raggiunto e fermato al fine di procedere alla sua identificazione. All’improvviso, durante le fasi del controllo l’uomo ha tentato nuovamente di darsi alla fuga, imboccando la strada pedonale di via Allende: dopo aver gettato al suolo la bicicletta, è entrato in un'aiuola adiacente e salito su di un muretto che conduce sui tetti dei box auto dei condomini di via Adenauer. Giunto all’estremità del terrazzo di copertura, e vistosi alle strette poiché senza altre vie di fuga, il 33enne si è gettato al suolo da un’altezza di tre metri cadendo nel viale sottostante che dà accesso ai box auto.

Dopo essersi rialzato e aver percorso alcuni metri, durante i quali ha gettato un involucro di nylon contenente cocaina, l'uomo si è accasciato lamentando fortissimi dolori a entrambe le caviglie e ai polsi. A quel punto gli agenti hanno chiamato un'ambulanza che ha trasportato lo straniero in ospedale. L’involucro gettato da O.O.J., recuperato dagli agenti, conteneva cocaina in modica quantità. Il soggetto è poi risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio dal comune di Vicenza emesso dal questore ed è stato denunciato per tale reato nonché per resistenza a pubblico ufficiale. Il questore ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.