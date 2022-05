Tenta di fuggire all'alt degli agenti, 31enne arrestato per spaccio

Nel pomeriggio di domenica gli agenti del commissariato di Bassano del Grappa hanno arrestato un cittadino domenicano di 31 anni, residente a Bassano, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e, contemporaneamente, hanno denunciato a piede libero lo zio del giovane, anch’egli cittadino domenicano di 61 anni residente a Bassano, per “favoreggiamento personale”.

I poliziotti stavano effettuando un servizio di perlustrazione nel quartiere Rondò Brenta quando, all’incirca alle ore 18.50, hanno notato due persone sospette che si stavano scambiando qualcosa in maniera furtiva. Uno dei due soggetti è stato riconosciuto dagli agenti, in quanto persona nota alle forze dell’ordine, attualmente sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Bassano del Grappa. Alla vista degli agenti i due uomini si sono dati alla fuga in due direzioni diverse, ma gli operatori hanno raggiunto il soggetto a loro conosciuto. L’uomo è stato bloccato nelle vicinanze della sua abitazione mentre tentava di disfarsi di un involucro in cellophane trasparente contenente quella che poi è risultata poi essere cocaina per un peso di 5,13 grammi. La sostanza è stata immediatamente sequestrata.

A questo punto gli agenti hanno deciso di perquisire sia il fermato che la sua abitazione, dove hanno trovato e sequestrato un ulteriore involucro in cellophane contenente altri 21,93 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, diversi pezzi di cellophane trasparente usati per il confezionamento delle dosi nonché quattro mazzette di denaro contante, per la somma totale di 6.045 euro. Per il domenicano è scattato l'arresto e martedì mattina il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha rimesso in libertà l’arrestato, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il commissariato. Lo zio convivente dell’arrestato è invece stato indagato in stato di libertà per “favoreggiamento personale”, in quanto, nel corso delle attività di perquisizione effettuate presso l’abitazione, inizialmente ha tentato di impedire l’accesso agli agenti e, successivamente, veniva sorpreso mentre cercava di nascondere una delle quattro mazzette di denaro contante, poi sottoposte a sequestro.