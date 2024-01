Tagliano l’erba del prato e trovano un fucile

Erano intenti a fare pulizie nel giardino di casa quando, utilizzando il decespugliatore, la macchina ha iniziato a fare dei rumori strani. Hanno quindi cercato di capire di cosa si trattasse e si sono imbattuti in un fucile da caccia, tipo “doppietta” che era nascosto tra l’erba del giardino.

I due hanno subito chiamato al Polizia per denunciare l’accaduto, non sapendo dare nessuna spiegazione sul motivo per cui quel fucile si trovasse nel loro giardino, da quanto tempo e soprattutto chi ce l’avesse messo.

L’oggetto è stato repertato e sequestrato dai poliziotti, in attesa dei successivi accertamenti sul numero di matricola e su altri esami specialistici, al fine di risalire al proprietario.