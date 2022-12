Traffico illecito di carburanti, sanzione da 8 milioni di euro

Una frode fiscale, per quanto riguarda l'evasione dell'Iva, è stata scoperta nei giorni scorsi dall'ufficio delle dogane di Vicenza a seguito di una verifica che ha portato alla luce un vasto traffico illecito internazionale di carburanti. I funzionari dell'Agenzia Accise, Dogane e Monopoli (Adm) hanno indagato una società con sede legale nel vicentino per frode nel commercio di carburanti per autotrazione e ha applicato sanzioni per oltre 8 milioni di euro. Come riporta l'Ansa, la truffa è stata scoperta grazie al monitoraggio sui flussi di carburante, all'incrocio dei dati estratti dalle banche dati disponibili, all'attivazione della cooperazione amministrativa con le autorità fiscali estere nonché all'esame della documentazione sulla regolare applicazione dell'Iva intracomunitaria per gli anni d'imposta dal 2016 al 2018,

Il meccanismo fraudolento consisteva nell'utilizzo di false dichiarazioni d'intento emesse da società cartiere fittiziamente interposte nella filiera commerciale e nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Lo schema illecito, oltre che realizzare l'ingente evasione fiscale, ha permesso ai suoi autori di beneficiare di una vera e propria alterazione, in loro favore, delle regole di mercato. Infatti, il carburante acquistato senza applicazione dell'Iva veniva rivenduto ai distributori stradali concretizzando una significativa concorrenza sleale, con grave danno per gli operatori commerciali del settore che agiscono correttamente.