Frana sulla Valsugana, riapre domani la Statale 47

Venerdì 1 marzo, alle 8, riaprirà al traffico con doppio senso di circolazione la carreggiata sud della Strada statale 47 Valsugana, nel comune di Valbrenta, in località San Marino, bloccata dal 12 gennaio scorso a causa di una frana.La caduta massi aveva colpito il viadotto "Del Pescatore" e danneggiato anche la ferrovia. In una prima fase il transito sarà consentito ai mezzi con massa a pieno carico inferiore a 25 tonnellate. L'annuncio è stato dato dall'Anas con una nota.

La riapertura arriva in anticipo rispetto al cronoprogramma e ripristinerà il collegamento stradale tra Trento e Bassano.

I lavori da parte di Rfi di posa della rete paramassi su tutte le campate della linea ferroviaria Trento – Bassano, operazione fondamentale per la riapertura della circolazione ferroviaria in Valsugana, sono terminati ieri. La nuova barriera ha una capacità di assorbire energia cinetica quattro volte superiore alla rete precedentemente presente. La frana in questione aveva visto il crollo di una massiccia quantità di roccia, pari a circa 200 metri cubi, e di detriti per un volume totale stimato tra 250 e 300 metri cubi. Ciò ha colpito terribilmente le infrastrutture della zona, interrompendo la linea ferroviaria Trento – Bassano e la strada statale 47 della Valsugana.

Le operazioni di messa in sicurezza hanno previsto un’attenta fase preliminare di perizia geologica del versante montano attraverso l’utilizzo di droni. Successivamente, squadre specializzate di rocciatori di Rfi hanno iniziato le attività di messa in sicurezza della parete rocciosa, per poi concentrarsi nel completare la pulizia del versante dai detriti, al fine di preparare il terreno per l'installazione della nuova barriera paramassi.