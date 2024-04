Frana sulla statale 350, sospeso il collegamento con il Trentino

Le forti piogge attese sul Trentino hanno di nuovo provocato delle frane. Questa volta però la caduta dei massi sulle strade ha bloccato il collegamento stradale fra il Trentino e la provincia di Vicenza. Dunque off limits la strada statale 350, nella zona dell'altopiano di Folgaria. Il collegamento è stato bloccato dal Servizio gestione strade della Provincia per motivi di sicurezza.

Due i massi crollati a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, in località Buse. I due episodi si sono verificati nel pomeriggio del giorno di Pasqua, quasi un chilometro più a monte rispetto agli eventi dello scorso novembre e febbraio. I tecnici che dovranno intervenire per liberare la strada non inizieranno il lavoro prima del 2 aprile, anche perché prosegue l'emergenza maltempo e proseguono le piogge incessanti su tutto il fronte trentino. Intanto però ieri è stato effettuato un sopralluogo dei vigili del fuoco e polizia locale.

