Frana sul Carega, escursionista vicentino colpito al volto da un sasso durante l'arrampicata

Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio sul gruppo del Carega per un alpinista portato in salvo dagli operatori del Soccorso Alpino.

Intorno alle 12:45, mentre saliva per il canale del Vajo dei Colori insieme a un'altra persona, l'escursionista, un 28enne vicentino, è stato colpito al volto da un sasso franato lungo la discesa, a una quota di circa 2000 metri s.l.m. Dopo l'allarme lanciato al 112, l'elicottero dei soccorritori si è portato sul posto verricellando un operatore a distanza di sicurezza per evitare di causare altre frane. Dall'elicottero è poi sceso anche un medico che ha prestato i primi soccorsi all'infortunato e ha aiutato i due alpinisti a salire sul velivolo. Il 28enne è stato trasferito all'ospedale di Rovereto per accertamenti.