Frana sulla carreggiata, strada Provinciale chiusa al traffico

Nella serata di ieri, sabato 10 febbraio, una frana ha interessato la strada Provinciale 246 che collega Recoaro Terme a Valli del Pasubio, in località Fonte Capitello, bloccando completamente la carreggiata che è ancora chiusa al traffica. Il Comune di Recoaro Terme avverte che verso Valli del Pasubio rimane percorribile solo il tratto di Via Capitello. Sul versante opposto, provenendo da Staro si raggiunge solo Contrada Cischele. Per scendere fino a Recoaro al momento la viabilità alternativa avviene per Contrada Fiori e località Pianalto.

La colata detritica è sotto esame dei tecnici di Vi.abilità in quanto potrebbe esserci un ulteriore smottamento a monte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale Valle Agno.