Danni da maltempo, frana a Colceresa

Danni da maltempo in via Fratta a Mason, frazione di Colceresa. Il temporale che nel pomeriggio di martedì ha interessato il Vicentino ha causato una frana nella località ai piedi dell’Altopiano dei 7 Comuni. I massi, alcuni di grosse dimensioni, si sono staccati da una parete del monte all’interno di una proprietà privata finendo sulla carreggiata. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, in allerta per il pericolo di altri smottamenti, i carabinieri e il sindaco di Colceresa Enrico Costa.