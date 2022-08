Forza la finestra di un'abitazione, arrestato 60enne

Nella tarda mattinata di martedì, al numero di emergenza 112, è giunta la segnalazione di un cittadino il quale riferiva che una persona stava tentando di entrare in un’abitazione forzando una finestra. Il fatto si stava verificando nel territorio di Solagna e per questo, i carabinieri della stazione di quel comune sono stati allertati e hanno raggiunto l’indirizzo indicato. Arrivati sul posto, i militari hanno notato una finestra forzata con vicino un tubo metallico verosimilmente utilizzato per entrare in casa e una bicicletta appoggiata al muro dell’abitazione.

Una volta entrati in casa, gli operatori hanno ispezionato l'immobile finché, giunti al piano superiore, hanno trovato la porta di una delle camere chiusa a chiave. Dopo essersi qualificati, hanno intimato l’apertura della porta, senza ottenere nulla. A tal punto, sono entrati in camera dove hanno fermato un uomo poi identificato in Matei Coman, romeno classe 62 che non ha opposto alcuna resistenza. I militari gli hanno rivolto alcune domande rendendosi subito conto che l’uomo non comprendeva la lingua italiana. Il romeno ha mostrato la propria carta di identità rilasciata in Romania: sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, che veniva sequestrato.

L'uomo è stato accompagnato in caserma dove veniva dichiarato in stato di arresto nella flagranza del reato di tentato furto in abitazione e porto abusivo di arma impropria. Il pm di turno ha poi disposto nei suoi confronti la custodia in regime di detenzione domiciliare in attesa del rito direttissimo che, celebrato oggi, si è concluso con la convalida dell’arresto ed il rinvio ad altra udienza che si terrà prossimamente.