Commercia formaggi non idonei alla vendita: i forestali glieli sequestrano

«Proseguono le attivita? del comparto forestale dell'Arma dei Carabinieri a tutela della qualita? dei prodotti agroalimentari. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo di Carpane?, durante un controllo nel territorio del Comune di Valbrenta (istituito nel 2019, la municipalità è nata dalla fusione degli ex comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna ed è un comune sparso, con sede nella frazione di Carpanè), hanno accertato l'irregolarita? di alcuni prodotti lattiero-caseari posti in vendita da un ambulante in assenza di regolare notifica all'autorita? competente». Lo rendono not gli stessi militari del Gruppo di Vicenza in un dispaccio diramato oggi 19 settembre e vergato dal capitano Daniele Buffa. Il commerciante, gia? oggetto di precedenti controlli nel mese di marzo, ha ricevuto, si legge nella nota, una nuova sanzione amministrativa per un importo di circa 3.000 euro. I militari subito dopo hanno proceduto anche col sequestro dei prodotti posti in vendita.