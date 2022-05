Vandalismo nel corso della notte, ignoti forano le gomme di 18 auto

Incursione notturna dei soliti ignoti in una via di Vicenza. Nella notte tra domenica e lunedì, in via Sarpi, i carabinieri sono intervenuti per i rilievi su un atto di vandalismo avvenuto poche ore prima. Sconosciuti avevano infatti forato con un oggetto acuminato i pneumatici di ben 18 auto in sosta, parcheggiate dai proprietari sulle strisce blu lungo la strada.

Danni in corso di quantificazione, e indagini in corso da parte di militari dell'Arma.