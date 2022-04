Dà in escandescenze sull'autobus, offende l'autista e rifiuta di spostarti dalle porte di entrata: foglio di via per un passeggero

Attorno alle ore 12 di giovedì, la sala operativa della questura ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un autista di un autobus Svt diretto a Thiene. A bordo era presente un cittadino ghanese che aveva avuto poco prima un diverbio con un passeggero all’interno del mezzo e poi con il conducente.

Lo straniero infatti non intendeva spostarsi dal raggio di azione delle porte, dando in escandescenze ed offendendo l’autista. L’individuo veniva fatto scendere dal mezzo. Dagli accertamenti svolti successivamente dagli agenti della polizia di Stato intervenuta sul posto, l’uomo risultava avere diversi precedenti penali: nei suoi confronti è stato disposto foglio di via obbligatorio. Nei prossimi giorni l’Ufficio immigrazione della Questura valuterà la revoca del permesso di soggiorno.