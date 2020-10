Focolaio nella scuola, 19 positivi: il Comune chiude

Su circa 50 tamponi effettuati sono 19, tra alunni (17) e insegnanti (2) ,quelli risultati positivi alla scuola elementare Zanella di Villaganzerla a Castegnero. Ad annunicarlo lo stesso sindaco Marco Montan che ieri ha ordinato, con un comunicato, la chiusura della scuola. «A seguito delle analisi effettuate su una parte degli alunni e personale in servizio nel plesso della scuola primaria “G. Zanella” di Villaganzerla - si legge nell'avviso - il Sisp, Servizio di igiene e sanità pubblica, dispone la sospensione di tutte le attività scolastiche per Covid-19, da giovedì 29 ottobre fino a sabato 7 novembre».

«Ieri nel nostro comune abbiamo 19 casi positivi. E 3 persone in sorveglianza passiva perché contatti stretti», ha aggiunto il sindaco: «In totale sono 15 nuclei famigliari. Al momento resta solo 1 persona è ricoverata, vista anche l’età, ma comunque si trova in area non critica. Il resto sono asintomatici o con lievi sintomi. Tutte le situazioni sono sotto controllo seguite dai funzionari Ulss e da noi Amministrazione»



Gli alunni di tutte le classi saranno sottoposti al tampone rapido alla fine della quarantena. La raccomandazione del primo cittadino è di limitare, per quanto possibile, i contatti stretti, soprattutto con le persone anziane o con problemi di salute pregressi.