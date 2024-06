Finti tecnici Viacqua, nuovi tentativi di truffa

Insistenti telefonate ricevute in poche ore da un numero privato, una volta risposto, all’altro capo della linea un operatore che si presentava a nome di Viacqua riferiva in merito a dei consumi anomali sul contatore. È quanto segnalato da un utente di Schio al numero verde 800 154242 di Viacqua.

L’azienda rinnova l’invito a prestare la massima attenzione per evitare l’innescarsi di possibili truffe anche per via telefonica. Come fatto in questa occasione, è sempre bene contattare l’azienda attraverso i canali ufficiali così da permettere le verifiche del caso anche da remoto. In situazioni di possibili truffatori che si presentano alla porta e chiedono di accedere all’interno è consigliabile avvisare anche le Forze dell’Ordine.

Viacqua risponde al Servizio Clienti al numero verde 800 154242, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. In caso di guasti o emergenze è poi attivo h24 il Pronto Intervento raggiungibile al numero verde 800 991522.