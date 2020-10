Finti carabinieri tentano di truffare due donne: «Abbiamo fermato i vostri figli»

Nella giornata di mercoledì due donne di 76 e 81 anni, entrambe residenti a Bassano del Grappa, si sono presentate presso il comando dei carabinieri, denunciando di essere state vittime di una tentata truffa.

In tutti due i casi ignoti interlocutori telefonici, con utenza sconosciuta, si sono qualificati quali maresciallo dei carabinieri e avvocato dell'assicurazione, annunciando il fermo dei rispettivi figli per eccesso di velocità e copertura assicurativa scaduta, e chiedendo denaro per sostenere le spese legali.

Le due signore, insospettite dal tenore delle richieste, hanno chiesto vanamente di interloquire con figlio e quindi, interrotto volontariamente la comunicazione telefonica per rintracciare subito dopo i loro figli presso le proprie abitazioni. Le donne, al di là di uno spavento, stanno bene. Indagini in corso a cura dei carabinieri: gli inquirenti raccomandano ai cittadini di non aprire la loro abitazione agli sconosciuti e di chiamare il 112/113 ogni volta vi siano situazioni sospette.