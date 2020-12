Guardia giurata in servizio senza la nomina del prefetto: la polizia lo stana

Poca professionalità, mancato utilizzo dell'uniforme di servizio e soprattutto un atteggiamento poco collaborativo con le forze di polizia. Elementi che hanno portato gli agenti ad indagare sul "collaboratore" di una nota catena di supermercati ubicati a Vicenza.

In due occasioni (a luglio ed ottobre 2020), l'uomo aveva proceduto al controllo di due soggetti sospetti poi intercettati dalla volante e denunciati per tentato furto. L'uomo si era qualificato come guardia particolare giurata non avevano convinto gli operatori delle Volanti.

Immediati sono scattati i controlli della Questura al termine dei quali è emerso che l'uomo, di origini campane, ha esercitato le mansioni di addetto alla vigilanza senza figurare nelle liste autorizzate dalla Prefettura. Per l'uomo una segnalazione in Procura così come previsto dall'articolo 140 del Tulps