Finisce fuoristrada con l'auto, grave la conducente

Alle 15:15, di martedì 23 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Marconi a Torri di Quartesolo per un’auto finita rovesciata in un campo agricolo sotto il piano stradale: ferita la conducente. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna rimasta incastrata nell’abitacolo. La conducente è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Illeso un cagnolino che si trovava a bordo dell’auto. Le cause dell’uscita di strada sono al vaglio della polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.