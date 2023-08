Fiamme sul tetto di una fabbrica di metalli, l'intervento dei pompieri

Vigili del fuoco al lavoro nel primo pomeriggio di oggi per l’incendio divampato sul tetto di un’azienda che lavora il metallo in via Einaudi, a Tezze sul Brenta: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme partite dall’inverter dei pannelli fotovoltaici e propagatesi parzialmente alla guaina sul tetto, sono state spente dalle squadre dei vigili del fuoco giunte da Bassano del Grappa, con il rinforzo di una squadra di Cittadella e l’autoscala di Vicenza.

L’intervento di messa in sicurezza dell’area si è concluso intorno alle 16.