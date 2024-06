Fiamme dalle grate di areazione, prende fuoco un box interrato (VIDEO)

Dalle 10:10, di martedì 18 giugno, i vigili del fuoco stanno operando in Piazza del Municipio in località Torri di Arcugnano per un incendio divampato nel box interrato di un complesso residenziale: nessuna persona è rimasta coinvolta. L’allarme dopo che alcuni residenti hanno il visto il fumo nel seminterrato che si è propagato anche all’esterno della piazza attraverso le grate di aereazione.

I vigili del fuoco, accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, sono entrati nel seminterrato dotati di autorespiratori, iniziando le operazioni di spegnimento del box pieno di masserizie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica del locale e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause delle fiamme.