Fiamme dalla canna fumaria, brucia il tetto di un'abitazione

Dalle 17:15, di giovedì, i vigili del fuoco stanno operando per spegnere l’incendio del tetto di un’abitazione in via Bosco in località Poianella di Bressanvido: nessuna persona è rimata coinvolta. Le fiamme divampate probabilmente da una canna fumaria si sono estese al tetto ventilato e all’impianto fotovoltaico.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, Bassano del Grappa e Cittadella con 3 autopompe, 3 autobotti, l’autoscala e 19 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme ad una sola falda del tetto, evitando un rogo generalizzato. Le fiamme hanno danneggiato la parte mansardata dell’abitazione oltre a danni da percolamento.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e il sopralluogo tecnico, presente il funzionario di guardia e il capo servizio, per stabilire le cause delle fiamme. La famiglia residente ha trovato ospitalità per la notte presso alcuni parenti.