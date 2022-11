Festa di Halloween non autorizzata in una scuola di ballo, il questore ordina lo sgombero

La polizia, durante i servizi di prevenzione effettuati nel weekend di Ognissanti, nella tarda serata del 31 ottobre è intervenuta in viale dell'Edilizia, in zona industriale a Vicenza, dove era stato ampiamente pubblicizzato tramite i canali social, un evento musicale in occasione della festività di Halloween.

All’ingresso di una sala utilizzata solitamente da una associazione ricreativa che organizza corsi di ballo per i soci, il personale in divisa si è trovato di fronte ad un fiume di giovani, molti dei quali minorenni e tutti in attesa di accedere al locale dove era stato organizzato l’evento per il quale avevano effettuato quasi tutti un precedente pagamento. Secondo quanto riportato dalla questura, a coloro che non erano in lista e non avevano pagato in precedenza veniva richiesta una cifra corrispondente al doppio di quella chiesta a chi si era prenotato. All’interno era stato allestito un servizio di guardarobiere, un angolo adibito alla somministrazione di bevande alcoliche e non, il tutto con musica ad altissimo volume gestita da un dj appositamente ingaggiato e fatto arrivare dal padovano.

Il questore di Vicenza, in considerazione della assoluta mancanza di ogni qualsivoglia tipo di autorizzazione a effettuare l’evento, e della presenza di un numero di giovani senza alcun dubbio spropositato rispetto alla capienza del locale e tale da far ritenere concreti i rischi riguardanti la sicurezza e l’incolumità dei presenti, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti, ha impartito l’ordine di fare terminare la festa, facendo sgomberare i locali, cosa che è avvenuta in tutta tranquillità.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare le precise responsabilità di carattere amministrativo in capo agli organizzatori ed al titolare della Scuola di Ballo.

