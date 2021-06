Festa in zona gialla, multati 15 giovani: 6000 euro di multe

Quattrocento euro a testa per i ragazzi che avevano deciso di ritrovarsi davanti alla rocca Montecchi

Avevano organizzato una festa notturna al castello di Romeo di Montecchio Maggiore, davanti alla rocca Montecchi, mentre il Veneto si trovava ancora in zona gialla. Il mancato rispetto del divieto di assembramento e la violazione del coprifuoco ha richiesto l’intervento della polizia locale dei Castelli.

Gli agenti, sabato 5 giugno, quindi due giorni prima dell’entrata della regione in zona bianca, sono intervenuti interrompendo il raduno e staccando multe da 400 euro a testa, per un totale di 6mila euro, ai 15 ragazzi – tutti tra i 18 e 20 anni – che hanno partecipato alla festa

«Non è stata la prima volta – ha commentato il sindaco di Montecchio Gianfranco Trapula – e l’area dei Castelli è particolarmente sotto controllo, è il simbolo della nostra città e anche adesso che siamo in zona bianca le regole di comportamento, come l’uso della mascherina e il distanziamento vanno rispettate. Speriamo che la cosa non si ripeti»