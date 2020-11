Fermato senza mascherina, va su tutte le furie: aveva un ordine di espulsione

Per le vie del centro senza mascherina, extracomunitario irregolare sanzionato e denunciato dalla polizia di Stato. W.T., cittadino del Benin, classe 79, senza fissa dimora, è stato multato dalla volante della questura perché alle 8:30 di martedì mattina camminava in Corso S. Felice e Fortunato senza indossare la mascherina.

Nonostante portasse la mascherina al braccio, alla domanda degli agenti ha risposto che si stava recando presso una farmacia per acquistarne una nuova. Alla richiesta di fornire i documenti, l'uomo ha reagito con veemenza obbligando gli operatori a condurlo in questura dove, sottoposto al foto segnalamento, è emerso a suo carico un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore di Mantova lo scorso 20 luglio. Pertanto è stato denunciato e sanzionato per la violazione del Dpcm.