Fermato per un controllo, i carabinieri trovano 1 etto di coca in auto: arrestato 47enne

Fermato dai carabinieri per un controllo, un 47enne viene trovato con 100 grammi di coca in auto e arrestato. L'episodio è accaduto verso le 23 di venerdì. In manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti è fiinito M. G. (queste le iniziali) residente in Montorso Vicentino.

Durante un posto di controllo a Montebello Vicentino, sulla SR 11, i militari della stazione di Arzignano hanno notato l’andatura particolarmente veloce e nervosa di un'autovettura di grossa cilindrata che si stava muovendo sullìarteria stradale. Insospettiti, i carabinieri hanno fermato la vettura il cui conducente è risultato da subito particolarmente agitato e titubate sui motivi della propria presenza in zona e sulle ragioni dell’andatura.

La perquisizione veicolare e personale ha permesso ai carabinieri di rinvenire, occultati nello zaino in possesso dell’uomo, oltre a 100 grammi di cocaina, 225 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed ulteriori 3 grammi di marijuana.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre il quarantasettenne è stato portato in carcere a Vicenza.