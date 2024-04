Fermato in bici dai carabinieri, a casa aveva 140 di "fumo": arrestato 40enne

Il pomeriggio del 25 aprile i carabinieri di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto un 40enne di Rosà, per detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura. Poco prima delle ore 14, i militari, transitando nel comune di Mussolente, hanno proceduto al controllo di un uomo, in sella alla sua bicicletta, il quale - alla vista dei militari - ha tenuto un atteggiamento eccessivamente guardingo. Visto lo stato di agitazione in cui versava l’uomo, i carabinieri hanno deciso di perquisirlo e all’interno di una tasca del suo giubbotto, hanno trovato 17 grammi di marijuana e oltre a 20 grammi di “hashish”, entrambe divise in molteplici dosi, nonché un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione estesa presso la sua abitazione ha permesso di trovare altra sostanza stupefacente, circa 140 grammi in totale, ovvero 70 grammi di “marijuana” e altrettanti di “hashish”, suddivisi in dosi diverse, nonché vario materiale atto al confezionamento e coltelli/cutter intrisi di tracce residuali di sostanza stupefacente, il tutto rinvenuto sia nella sua camera da letto, sia in ingresso e infine nella piccola casetta adibita a ricovero attrezzi.

Dopo il sequestro della sostanza, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. All’esito dell’udienza di convalida, tenutasi nel corso della mattinata del 27 aprile, il giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari a Rosà, con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con terze persone diverse da quelle con cui convive.