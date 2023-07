Fermato per un controllo, gli trovano dell'eroina: dietro casa aveva una piantagione di "maria"

Poco prima delle 14 di martedì alcuni agenti della polizia locale Nordest Vicentino, durante un servizio nei pressi della stazione ferroviaria di Thiene, hanno notato un soggetto che, uscendo dalla stazione a bordo di una bici a pedalata assistita, repentinamente cercava di portarsi verso la vicina via Dante. L'uomo è stato inizialmente seguito per poi venire superato al fine di intimargli l'alt in condizioni di sicurezza. Il ciclista, alla vista degli agenti che si qualificavano e gli chiedevano di fermarsi, ha però a sinistra la sua traiettoria al fine di superarli, perdendo il controllo della bicicletta e cadendo a terra.

L'uomo è stato assistito dagli agenti e, dopo aver rifiutato l'intervento del 118, accompagnato negli uffici del comando, medicato e perquisito: addosso aveva dell'eroina, detenuta per uso personale. La polizia locale, in seguito, ha anche perquisito l'appartamento dell'uomo, a Zanè. Nelle adiacenze dell'abitazione di residenza, all'interno di un'area verde delimitata da un'alta recinzione metallica ricoperta da una rigogliosa vegetazione, da rovi e da altre piante infestanti, tale da renderne difficile la visione dall'esterno, c'era una coltivazione outdoor di marijuana costituita da 10 piante di altezza di circa 1,50 metri, alcune delle quali già in fioritura.

Una tettoia, sempre presente all'interno dell'appezzamento e in passato presumibilmente usata quale protezione e ricovero per animali da fattoria, era stata allestita quale zona per essiccare le piante di canapa che, tramite degli spezzoni di corda e degli anelli, una volta recise venivano appese al soffitto della tettoia. L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero per il reato il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti nonché segnalato alla prefettura per la detenzione della dose di eroina per uso personale. Le piante e la sostanza rinvenuta sono state sequestrate.