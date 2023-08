Libero dopo l'arresto viòla il Foglio di Via: fermato e denunciato

Due sere fa era stato arrestato per possesso di un’ascia, di carte di credito e documenti rubati, la venerdì sera ha fatto il bis. Torna a delinquere S. J., 27enne cittadino nigeriano, pluripregiudicato, senza fissa dimora, rifugiato politico.

Intorno alle 21.30 di venerdì gli agenti, hanno notato la presenza di un gruppetto di persone vociare e strattonarsi in modo confidenziale tra loro e che, alla vista della polizia, hanno tentato di dileguarsi. In quel frangente, però, gli agenti sono riusciti a fermare e identificare una donna 23enne che si accompagnava a S. J., ben conosciuto dalle Forze dell’ordine per i numerosi precedenti di Polizia e per diverse condanne per spaccio di sostanze stupefacenti e violazione del Foglio di Via Obbligatorio emesso nei suoi confronti dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Nei confronti del 27enne, oltre al Foglio di Via del questore, in sede di convalida del precedente arresto, è stato emesso dal gip del Tribunale il divieto di entrare nel Comune di Vicenza. Portato in questura è stato perquisito e trovato in possesso ingiustificato di una valigetta da artigiano, contenente attrezzi da lavoro adatti ad aprire o a sforzare serrature, della quale non sapeva giustificare il possesso e che, pertanto venivano sottoposti a sequestro. Da qui la denuncia a piede libero per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.