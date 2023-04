Fermato con un etto di marijuana tenta di fuggire alla polizia

Nella mattinata della giornata di giovedì gli agenti della squadra “volanti” hanno tratto in arresto E.S., 30enne cittadino nigeriano, pluripregiudicato, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato rintracciato in viale Verona durante la quotidiana attività di controllo del territorio.

La pattuglia delle volanti lo ha notato che circolava a bordo di una bicicletta in viale Verona trasportando a mano un’ulteriore bicicletta. Per tale motivo gli operatori hanno deciso di procedere al controllo dell’uomo, ma lui, invece di fermarsi, ha accelerato la propria andatura, abbandonando prima la bicicletta che portava a mano e, dopo pochi metri, lasciando anche quella che stava utilizzando, iniziando a correre nel tentativo di una improbabile fuga.

Il goffo tentativo di fuga di E.S. non è sfuggito neanche ai passanti che hanno indicato ai poliziotti alcune siepi nei dintorni dove l’uomo avrebbe potuto nascondersi. E così è stato, tanto che l’uomo veniva fermato e accompagnato negli uffici della questura. Il soggetto era anche stato visto gettare un importante involucro nei pressi del luogo dove si era nascosto. Il sacchetto, poi recuperato, conteneva più di un etto di marijuana.

Oltre a essere clandestino sul territorio nazionale e destinatario di avviso orale del questore di Vicenza notificatogli nel 2022, E.S., dalla consultazione della banca dati della polizia di Stato, è risultato essere già stato denunciato più volte per spaccio di sostanze stupefacenti e condannato due volte, la prima nel 2019 e la seconda nel 2022. L'uomo è stato pertanto arresto.