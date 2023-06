Fermato con quattro grammi di hashish, aggredisce i carabinieri: arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni originario di Noventa Vicentina è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere stato trovato in possesso di stupefacente. I militari del comando compagnia di Valdagno nel corso della serata del 7 giugno, verso le 22.30, hanno fermato il ragazzo in via Rosmini a Montecchio Maggiore perché avevano notato un atteggiamento sospetto. I carabinieri lo hanno quindi perquisito trovandogli addosso 4.62 grammi di hashish suddivisi in due dosi.

Durante le operazioni di controllo il giovane improvvisamente ha spintonato uno dei due militari, afferrandogli con violenza la mano sinistra, per poi darsi alla fuga. Il secondo militare è riuscito a raggiungere rapidamente il ragazzo il quale ha opposto resistenza. Il 18enne è stato quindi fermato, tratto in arresto e posto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza a Montecchio. Il giorno dopo è finito in tribunale, dove il giudice, con giudizio direttissimo, lo ha condannato a 3 mesi e 10 giorni di reclusione, con pena sospesa.