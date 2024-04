Fermato alla guida della moto con la patente falsa, denuncia e maxi-multa

Lo scorso sabato mattina, verso le 11, in via del Terziario a Thiene, una pattuglia del consorzio di polizia locale Nordest Vicentino ha fermato per un controllo un motociclo condotto da un 53enne di Tezze sul Brenta. L'uomo ha esibito agli agenti una patente di guida rilasciata dalla competente autorità della Croazia che, pur se apparentemente genuina, da un attento esame presentava qualche elemento che faceva dubitare sulla sua autenticità.

Eseguiti in ufficio gli accertamenti e le verifiche del caso tramite la strumentazione tecnica in uso all'ufficio polizia giudiziaria del comando, i sospetti sono stati confermati: la patente era falsa. L'uomo è stato quindi denunicato all'autorità giudiziaria in stato di libertà per l'uso del documento di guida contraffatto e, in aggiunta, gli è stata contestata la sanzione amministrativa di 3.570 euro per l'aver circolato senza essere titolare di valida patente di guida con il conseguente sequestro amministrativo per confisca del veicolo.