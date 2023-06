Fermati dalla polizia, viaggiavano con quasi 4mila euro in contanti nascosti nel vano porta ruota dell'auto

Un 24enne cittadino italiano, residente nell’hinterland vicentino e con a proprio carico numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità, in passato arrestato in Francia per traffico illecito di sostanze stupefacenti, nella notte tra sabato e domenica è stato fermato in viale Verona da una pattuglia della polizia di Stato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, con a bordo un 23enne suo amico, anch’egli con numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e collegati in allo spaccio di stupefacenti.

Durante il controllo entrambi si mostravano particolarmente nervosi e aggressivi. Per tale comportamento gli agenti di polizia chiedevano loro di mostrare cosa avessero in tasca, e di aprire il bagagliaio dell’autovettura per una ispezione. All’interno del vano porta ruota e del triangolo, al posto di questi ultimi erano state occultate numerose banconote di vario taglio, per un totale di 3.700 euro, e un involucro contenente una modesta quantità di marijuana. Pertanto i due soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici della questura, dove, oltre a procedere al sequestro amministrativo di quanto rinvenuto e al ritiro della patente a carico del guidatore, a carico di entrambi il questore ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio da Vicenza per un periodo di 3 anni.